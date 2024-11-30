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Нужно ли прогревать двигатель зимой? Эксперт поставил точку в этом вопросе

Дмитрий Гайдукевич: современные автомобили не требуют длительного прогрева

Зима – время холодов, скользких дорог и… длительного прогрева двигателя? Многие водители, особенно старшего поколения, убеждены, что без десятиминутного простоя на холостых оборотах зимой никуда не поедешь. Но так ли это на самом деле? Современные реалии автомобильной индустрии существенно меняют картину, и эксперты призывают пересмотреть привычные подходы.

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«Если раньше — во времена карбюраторных двигателей – прогрев был необходим для нормальной работы силового агрегата, то сейчас моторы могут работать и без этого. Большинство современных автомобилей оснащены двигателями, которые не требуют длительного прогрева», – обозначил свою позицию Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич

Ситуация кардинально изменилась с появлением инжекторных двигателей и современных моторных масел. Инжектор обеспечивает точный дозированный впрыск топлива, а современные синтетические масла обладают низкой вязкостью даже при отрицательных температурах. Это позволяет двигателю работать эффективно практически сразу после запуска, обеспечивая достаточную смазку всех деталей.

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Источник: News.ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
30.11.2024 
Фото:Unsplash
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