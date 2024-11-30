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Лучший автомобиль 2024 теперь можно купить в России: известна цена

Новый Renault Scenic E-Tech Electric привезли в Россию по цене 9,7 млн рублей

Электрический семейный кроссовер Renault Scenic E-Tech Electric стал доступен в автосалонах Москвы, и его стартовая цена составляет 9,7 миллиона рублей. Жюри из 22 стран назвало его лучшим автомобилем года, и в целом, Scenic E-Tech Electric уже успел завоевать популярность благодаря своему уникальному дизайну и инновационным решениям.

Renault Scenic E-Tech Electric
Renault Scenic E-Tech Electric
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Renault Scenic E-Tech Electric кардинально изменил концепцию, покинув свои компактвэновые корни. Теперь это стильный и современный кроссовер, который привлекает внимание своим агрессивным и динамичным дизайном. Автомобиль стал более низким и широким, что придает ему спортивный вид, а также улучшает аэродинамические характеристики.

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В базовой комплектации EV60 Scenic E-Tech Electric оснащен электромотором мощностью 170 л.с. и аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт-ч. Запас хода по циклу WLTP достигает 430 км. Быстрая зарядка с мощностью до 130 кВт позволяет восстановить аккумулятор всего за несколько десятков минут.

Салон Renault Scenic E-Tech Electric предлагает просторное и удобное пространство для всей семьи. Высокотехнологичная начинка включает в себя 12-дюймовую информационно-развлекательную систему OpenR Link, которая обеспечивает доступ к множеству функций и приложений. Для облегчения маневров предусмотрены передние и задние датчики парковки.

Интерьер Renault Scenic E-Tech Electric
Интерьер Renault Scenic E-Tech Electric

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Одной из уникальных особенностей является тепловой насос, который повышает энергоэффективность автомобиля. Это особенно важно в холодное время года, когда потребление энергии возрастает. Кроме того, защитное стекло обеспечивает комфортное использование в любую погоду, что делает поездки более приятными.

Renault Scenic E-Tech Electric был создан с акцентом на безопасность и экологичность. Автомобиль оснащен передовыми системами безопасности, которые помогают предотвратить аварии и защитить пассажиров. Электрическая трансмиссия снижает углеродный след, что делает Scenic E-Tech Electric отличным выбором для тех, кто заботится о состоянии окружающей среды.

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Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 9
30.11.2024 
Фото:Renault
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