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В соцсетях новый герой – его называют «Кавказским терминатором»

В Ставрополье на АЗС загорелся микроавтобус, но водитель не растерялся

В соцсетях обсуждают случай на заправке в Ставропольском крае, который едва не обернулся трагедией. К счастью, смелые действия водителя помогли избегнуть тяжелых последствий. В Сети мужчину уже называют «Кавказским терминатором».

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Сообщения об инциденте начали поступать вечером в четверг 28 ноября. В МЧС России сообщили, что микроавтобус в Ставрополье загорелся прямо на одной из АЗС. Водитель попытался самостоятельно потушить машину. Когда это не удалось, мужчина не растерялся.

«Поняв, что не справится, он отогнал горящую машину от АЗС на безопасное расстояние. Благодаря его поступку трагических последствий удалось избежать», – отметили в пресс-службе МЧС.

По опубликованным кадрам видно, что в эпицентр огня находится в салоне – пламя начинает вырываться с внутренней стороны крыши через обе открытые двери – боковую и заднюю.

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В какой-то момент пламя становится столь сильным, что превращается в настоящие факелы, а попытки закрыть боковую дверь, чтобы ограничить доступ кислорода, оказываются неудачными. Предварительная официальная версия – возгорание началось из-за неполадок в освещении салона. Когда машина оказалась вдалеке от заправки, подоспели пожарные и справились с огнем – для этого понадобилось восемь специалистов и две машины.

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Источник: МЧС России

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 182
01.12.2024 
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