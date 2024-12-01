Знаменитый Мерседес Штирлица выставили на продажу в России

Mercedes-Benz W142 из фильма «17 мгновений весны» продают в РФ за 20 млн рублей

В последние дни внимание автолюбителей и поклонников классического кино привлекла новость о продаже уникального автомобиля – Mercedes-Benz W142, который стал неотъемлемой частью культовой советской картины «17 мгновений весны».

Mercedes-Benz W142

Mercedes-Benz W142, который выставлен на продажу, выпущен в 1938 году и представляет собой модель 230. В отличие от оригинального автомобиля Штирлица, который в книге Юлиана Семенова был представлен как Horch, для съемок сериала не удалось найти подходящую машину этой марки. В 1970-е годы в Москве существовал всего один Horch 853, и его владелец не согласился на длительную аренду. В результате выбор пал на более доступный Mercedes-Benz, который, несмотря на свою скромность, стал настоящим героем на экране.

Этот Mercedes-Benz W142 оснащен рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем M 142 с рабочим объемом 3,2 литра. Для своего времени, а именно конца 1930-х, седан обладал довольно неплохими динамическими характеристиками. Мощность в 78 л.с. и крутящий момент в 218 Нм позволяли автомобилю разгоняться до 130 км/ч.

Mercedes-Benz W142

На сайте бесплатных объявлений данный Mercedes-Benz выставлен за 20 миллионов рублей. Интересно, что в Германии цены на родстеры Mercedes-Benz 230 W142 колеблются от 114 до 295 тысяч евро, в то время как версии с закрытыми кузовами, как правило, стоят дешевле.

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Источник: Auto.ru