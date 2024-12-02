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Для российских водителей ввели новое требование

Президент РФ обязал водителей проходить весогабаритный контроль

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в ст. 31 «Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Документ определяет прохождение весового и габаритного контроля транспортных средств (ТС).

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Он вступает в силу с 1 сентября будущего года. По закону, водителям придется пройти весовой и габаритный контроль ТС в случае соответствующего требования должностным лицом, проводящим рейд. Имеются в виду проверки, проводимые в рамках федерального госконтроля на автотранспорте.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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Ушакова Ирина
Фото:Михаил Почуев/ТАСС
Количество просмотров 141
02.12.2024 
Фото:Михаил Почуев/ТАСС
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