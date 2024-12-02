Названы наиболее подверженные коррозии части кузова подержанных «китайцев»

Эксперт Губанов: У китайских машин с пробегом часто ржавеет крыша

У китайских б/у машин могут ржаветь неоцинкованные, а также не обработанные антикором части, рассказал эксперт автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов. Это крыша и днище.

Желая сэкономить на материале для крыши, китайские автопроизводители предполагают, что ее трудно поцарапать или повредить в аварии. По факту у автомобиля образуется уязвимая зона на стыке крыши и лобового стекла, в которую регулярно попадают камешки, летящие с дороги.

Если при осмотре в случае покупки в этой зоне будут обнаружены места, пробитые до металла, но не имеющие следов ржавчины, то можно сделать вывод, что под грунтом есть цинковый слой. Свежие подкрасы укажут на проблему. Прозрачная защитная пленка на передней части крыши свидетельствует о том, что предыдущий владелец знал о слабом месте на кузове и заранее обезопасил себя от проблемы.

На многих китайских машинах днище только окрашено краской, либо антикором могут быть обработаны лишь наиболее подверженные ржавчине зоны. Поэтому при покупке такой машины нужно попросить продавца показать кузов снизу на подъемнике, отметил эксперт.

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Источник: «Газета.Ru»