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Определена десятка самых доступных автомобилей в России в декабре

В список самых дешевых автомобилей в России вошли 8 наших и 2 китайские модели

В декабре 2024 года в России еще есть возможность приобрести новый автомобиль по цене от 700 тыс. до 1,7 млн рублей, включая как отечественные модели, так и иномарки.

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Самой дешевой остается Lada Granta – 699 900 рублей за базовую комплектацию с 1,6-литровым двигателем и 5-ступенчатой механикой. В стандартном оснащении – электроусилитель руля, электростеклоподъемники и зеркала с регулировкой и обогревом.

Самый доступный внедорожник – Niva Legend с ценой от 981 000 рублей. Автомобиль в 3-дверном исполнении с 1,7-литровым мотором (83 л.с.) и полным приводом. В базовой комплектации – электростеклоподъемники, крепления Isofix и 16-дюймовые стальные диски.

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Niva Travel стоит 1 314 000 рублей. Эта модель оснащена 1,7-литровым двигателем (80 л.с.), полным приводом и 5-ступенчатой механикой. В стандартном оборудовании – зеркала с обогревом и электроприводом, 15-дюймовые диски и аудиоподготовка.

В десятку наиболее доступных авто на сегодняшний день также вошли:

  • седан Lada Vesta – от 1 459 900 рублей
  • УАЗ Hunter – от 1 510 000 рублей
  • Livan X3 Pro (самая дешевая новая иномарка) – от 1 559 000 рублей
  • Changan Alsvin – от 1 650 000 рублей
  • Lada Largus – от 1 660 000 рублей
  • УАЗ Patriot – от 1 680 000 рублей
  • Москвич 3 – от 1 700 000 рублей.
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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

2 декабря
Купили бы какой-то из недорогих автомобилей?

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Алексеева Елена
Количество просмотров 951
02.12.2024 
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