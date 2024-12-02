В России продают корейский клон Renault Arkana за 3 млн рублей

Точную копию Renault Arkana под названием Samsung XM3 теперь ввозят в Россию

В России начали продавать корейскую копию Renault Arkana под именем Samsung XM3, стоимость которой начинается от 3 миллионов рублей.

Samsung XM3

Модель, ставшая популярной благодаря Renault Arkana – первому купе-кроссоверу на российском рынке, теперь представлена в новом исполнении. Новый Samsung XM3 поступил в продажу в России, и его можно приобрести как из наличия, так и под заказ. Цены на автомобили варьируются от 3 000 000 до 3 220 000 рублей в зависимости от комплектации.

Автомобили, представленные на классифайдах петербургскими автосалонами, полностью растаможены и готовы к регистрации. Оба кроссовера, стоимостью 3 000 000 и 3 068 000 рублей, оснащены 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатой коробкой передач с роботом Getrag и передним приводом. В стандартной комплектации есть светодиодные фары с автоматическим дальним светом, LED-фонари, тканевые сиденья, цифровая панель приборов, кожаный мультируль, кондиционер и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном.

Samsung XM3

Другой автосалон из Санкт-Петербурга предлагает на заказ три модели XM3. Два автомобиля стоят 3 180 000 и 3 220 000 рублей и оснащены тем же турбомотором.

Еще один вариант — с атмосферным двигателем 1,6 литра мощностью 123 л.с. и вариатором — предлагается за 3 200 000 рублей. Все кроссоверы переднеприводные.

Для сравнения, аналогичные китайские SUV стоят дороже: Geely Cityray — от 3 218 190 рублей, а Exeed RX — от 4 960 000 рублей.

Стоит отметить, что внешний вид Samsung XM3 напоминает Renault Arkana, но есть много различий в деталях. Салон у корейского автомобиля существенно отличается от французского, сохранив лишь руль и подрулевые переключатели.

Кстати, желающим хорошо бы поторопиться, ведь популярное кросс-купе Renault Arkana покинет конвейер завода в южнокорейском Пусане уже в 2025 году.

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Источник: «Автоновости дня»