#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

В России продают корейский клон Renault Arkana за 3 млн рублей

Точную копию Renault Arkana под названием Samsung XM3 теперь ввозят в Россию

В России начали продавать корейскую копию Renault Arkana под именем Samsung XM3, стоимость которой начинается от 3 миллионов рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Samsung XM3
Samsung XM3

Модель, ставшая популярной благодаря Renault Arkana – первому купе-кроссоверу на российском рынке, теперь представлена в новом исполнении. Новый Samsung XM3 поступил в продажу в России, и его можно приобрести как из наличия, так и под заказ. Цены на автомобили варьируются от 3 000 000 до 3 220 000 рублей в зависимости от комплектации.

Рекомендуем
«Китаец» второй волны: надежный седан с пробегом за 750 тыс. рублей

Автомобили, представленные на классифайдах петербургскими автосалонами, полностью растаможены и готовы к регистрации. Оба кроссовера, стоимостью 3 000 000 и 3 068 000 рублей, оснащены 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатой коробкой передач с роботом Getrag и передним приводом. В стандартной комплектации есть светодиодные фары с автоматическим дальним светом, LED-фонари, тканевые сиденья, цифровая панель приборов, кожаный мультируль, кондиционер и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном.

Samsung XM3
Samsung XM3

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Другой автосалон из Санкт-Петербурга предлагает на заказ три модели XM3. Два автомобиля стоят 3 180 000 и 3 220 000 рублей и оснащены тем же турбомотором.

Еще один вариант — с атмосферным двигателем 1,6 литра мощностью 123 л.с. и вариатором — предлагается за 3 200 000 рублей. Все кроссоверы переднеприводные.

Для сравнения, аналогичные китайские SUV стоят дороже: Geely Cityray — от 3 218 190 рублей, а Exeed RX — от 4 960 000 рублей.

Стоит отметить, что внешний вид Samsung XM3 напоминает Renault Arkana, но есть много различий в деталях. Салон у корейского автомобиля существенно отличается от французского, сохранив лишь руль и подрулевые переключатели.

Кстати, желающим хорошо бы поторопиться, ведь популярное кросс-купе Renault Arkana покинет конвейер завода в южнокорейском Пусане уже в 2025 году.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 228
02.12.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
Комментарий:
Добавить нечего
+16