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Машины подорожают до конца года из-за падения рубля: что будет с ценами

«Коммерсантъ»: в России цены на новые авто до конца года могут вырасти на 1-5%

До конца года новые машины в России могут подорожать, в среднем, на 1-5% на фоне ослабления рубля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мнение участников рынка.

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Глава департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов считает, что «параллельные» автомобили подорожают пропорционально ослаблению курса рубля, а цены на поставляемые официально машины вырастут на 3-5%, поскольку дилеры в состоянии сдерживать цены за счет снижения прибыли.

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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что официально поставляемые машины начнут дорожать во второй половине декабря и позднее. Рост цен будет плавным – на 1-3% ежемесячно. По мнению Кадакова, тормозить подорожание будет большой объем запасов машин у дилеров и импортеров.

Некоторые дилеры допускают подорожание машин на 15%, если курс сохранится выше 100 рублей за доллар.

Главный редактор сайта «Автостат» Сергей Удалов заявил, что автоконцерны осторожны с ценовой политикой в условиях конкуренции, они хотят сохранить долю рынка. Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отметил, что автопроизводители «закрывают год» и будут сдерживать цены, чтобы итоговые показатели продаж были хорошими.

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Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский предполагает, что официальные дистрибьюторы, работающие в рублевой зоне и кредитуемые в рублях, будут сдерживать цены в зависимости от складских запасов машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 167
02.12.2024 
Фото:Depositphotos
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