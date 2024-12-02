В РФ запустят обязательную маркировку моторных масел

Кабмин РФ введет обязательную маркировку для моторных масел с 1 сентября 2025-го

Обязательная маркировка в системе «Честный знак» в отношении ряда новых товаров, в числе которых находятся смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости, вводится в России с 1 сентября 2025 года. Сроки были утверждены правительством РФ, документ находится в открытом доступе на интернет-портале правовой информации.

Продавцы, производители и импортеры отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей обязаны регистрироваться в государственной информационной системе мониторинга за оборотом маркируемых товаров с 1 марта 2025 года.

Маркировать упаковку ‎и предоставлять данные в информационную систему маркировки им нужно будет с 1 сентября 2025 года. Продажа продукции без маркировки и предоставления данных в систему маркировки допускается до 31 августа 2025 года.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации