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В РФ запустят обязательную маркировку моторных масел

Кабмин РФ введет обязательную маркировку для моторных масел с 1 сентября 2025-го

Обязательная маркировка в системе «Честный знак» в отношении ряда новых товаров, в числе которых находятся смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости, вводится в России с 1 сентября 2025 года. Сроки были утверждены правительством РФ, документ находится в открытом доступе на интернет-портале правовой информации.

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Продавцы, производители и импортеры отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей обязаны регистрироваться в государственной информационной системе мониторинга за оборотом маркируемых товаров с 1 марта 2025 года.

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Маркировать упаковку ‎и предоставлять данные в информационную систему маркировки им нужно будет с 1 сентября 2025 года. Продажа продукции без маркировки и предоставления данных в систему маркировки допускается до 31 августа 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 124
02.12.2024 
Фото:Unsplash
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