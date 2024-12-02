#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Почему даже опытным водителям нужно потренировать навыки вождения зимой

Эксперт Ломанов объяснил, почему машину лучше парковать на улице, а не в гараже

Частые перепады температур в зимнее время года оказывают негативное воздействие на состояние кузова автомобиля. Попадающая в любую щель влага неизбежно будет расширяться и сужаться, что увеличит износ деталей. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«Для новых машин это не так критично. А вот "познавшим жизнь" даже такие мелочи могут эту самую жизнь существенно укоротить. Если есть выбор и вы готовы чуть-чуть поступиться комфортом, лучше парковать машину на улице», – рекомендует специалист.

Рекомендуем
Колеса, двери, часы… Что ломается у Haval F7

Также Ломанов напомнил, что сцепление с дорогой в зимнее время хуже, и это тоже влияет на управление транспортным средством. Тормозной путь увеличивается, к тому же при резких ускорениях на заснеженных или покрытых слякотью трассах возможны пробуксовки. Поэтому прохождение поворотов тоже усложняется, предупреждает Ломанов.

«В конце концов, может сказаться даже фактор шин. Например, вы купили новые зимние покрышки, а они по своим качествам отличаются от предыдущих. Не лучше или хуже, а просто другие! И машина ведет себя не так, как привыкли», – объясняет эксперт.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Поэтому Ломанов рекомендует с наступлением морозов найти безопасную площадку и попрактиковать навыки вождения, чтобы прочувствовать, как автомобиль ускоряется, тормозит и поворачивает. Это полезно и очень поможет при поездках в зимний сезон, подытожил Ломанов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: kp.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2147
02.12.2024 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0