Почему даже опытным водителям нужно потренировать навыки вождения зимой

Эксперт Ломанов объяснил, почему машину лучше парковать на улице, а не в гараже

Частые перепады температур в зимнее время года оказывают негативное воздействие на состояние кузова автомобиля. Попадающая в любую щель влага неизбежно будет расширяться и сужаться, что увеличит износ деталей. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

«Для новых машин это не так критично. А вот "познавшим жизнь" даже такие мелочи могут эту самую жизнь существенно укоротить. Если есть выбор и вы готовы чуть-чуть поступиться комфортом, лучше парковать машину на улице», – рекомендует специалист.

Также Ломанов напомнил, что сцепление с дорогой в зимнее время хуже, и это тоже влияет на управление транспортным средством. Тормозной путь увеличивается, к тому же при резких ускорениях на заснеженных или покрытых слякотью трассах возможны пробуксовки. Поэтому прохождение поворотов тоже усложняется, предупреждает Ломанов.

«В конце концов, может сказаться даже фактор шин. Например, вы купили новые зимние покрышки, а они по своим качествам отличаются от предыдущих. Не лучше или хуже, а просто другие! И машина ведет себя не так, как привыкли», – объясняет эксперт.

Поэтому Ломанов рекомендует с наступлением морозов найти безопасную площадку и попрактиковать навыки вождения, чтобы прочувствовать, как автомобиль ускоряется, тормозит и поворачивает. Это полезно и очень поможет при поездках в зимний сезон, подытожил Ломанов.

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Источник: kp.ru