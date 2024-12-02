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В России пройдет распродажа машин должников: известны цены

В Уфе конфискованные за долги авто распродадут по цене от 430 тыс. рублей

27 декабря в Уфе на аукционе состоится распродажа конфискованных за долги машин. Заявки на участие в торгах будут принимать до 22 декабря через электронную площадку «СберА». Самым доступным предложением по стартовой цене будет Chevrolet Niva 2010 г. в. (430 тысяч рублей).

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Renault Sandero 2015 года и УАЗ-«буханку» 2021 года предложат за 520 000 рублей. 535 500 рублей просят за Hyundai Solaris 2011 г. в. Lada Niva 2019 г. в. предлагается за 544 000 рублей, такую же модель 2020 г.в. планируют продать по цене от 730 000 рублей.

Стоимость Opel Zafira составит 629 тысяч рублей, Suzuki Grand Vitara 2006 г. в. – от 640 000 рублей.

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Кроссовер Hyundai Santa Fe 2008 г. в. оценили в 756 500 рублей, Lada Granta 2020 года – в 897 600 рублей, Kia Rio 2017 года – в 970 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: UfaTime.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 240
02.12.2024 
Фото:Depositphotos
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