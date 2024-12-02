Этот популярный «китаец» получит в России полный привод и автомат

Кроссовер Jetour Х90 Plus получит полный привод и АКП в России в феврале

Кроссовер Jetour Х90 Plus получит систему полного привода и гидромеханическую АКП китайского производства, пишет Autonews.ru со ссылкой на собственные источники в российском представительстве марки. Продажи автомобиля стартуют в России в феврале 2025 года.

Jetour X90 Plus

Jetour Х90 Plus официально появился в стране летом 2023 года. Сейчас он доступен в пяти- и семиместном исполнении по цене от 3 399 900 руб. Цена новинки с полным приводом и АКП пока неизвестна.

Сейчас кроссовер доступен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и с 1,6-литровым двигателем, работающим с отдачей 190 л.с. Пока он доступен только с передним приводом и роботом.

Jetour X90 Plus

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Источник: Autonews.ru