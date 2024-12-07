Утвержден порядок прохождения весового контроля автомобилей

Путин подписал закон о порядке прохождения автомобилями весогабаритного контроля

Российские водители будут обязаны проходить весогабаритный контроль на пункте контроля по требованию должностных лиц в ходе проверок. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Представители или работники, находящиеся на пунктах контроля, обязаны по требованию должностного лица, уполномоченного на проведение постоянного рейда, обеспечить прохождение весового и габаритного контроля», – говорится в документе.

Документ федерального закона обнародован на официальном сайте правовых актов 30 ноября 2024 года.

Напомним, с 1 сентября текущего года в России отключали дорожные камеры фото- и видеофиксации, чтобы перенастроить их в связи с новыми требованиями к системе фиксации нарушений правил дорожного движения.

В частности, в Московской области новым требованиям не соответствовали 87 камер, или 4% от общего числа, уточнили в региональном Минтрансе.

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Источник: rbc.ru