Автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком: подробности

В Воронеже пассажирский автобус попал в ДТП с КАМАЗом

КАМАЗ и автобус ЛиАЗ столкнулись на Черновском мосту в Воронеже. ДТП произошло 2 декабря около 13:30.

Уточняется, что водитель КАМАЗа, двигаясь по средней полосе, в ходе перестроения столкнулся с автобусом. Последний направлялся по маршруту №21 по выделенной полосе для движения автобусов.

После столкновения ЛиАЗ выехал на обочину и влетел в дерево. Автобус и грузовик получили механические повреждения. Во время аварии в салоне автобуса находилось 60 человек, никто из них не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

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Источник: МВД Воронежской области