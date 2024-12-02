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Автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком: подробности

В Воронеже пассажирский автобус попал в ДТП с КАМАЗом

КАМАЗ и автобус ЛиАЗ столкнулись на Черновском мосту в Воронеже. ДТП произошло 2 декабря около 13:30.

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Уточняется, что водитель КАМАЗа, двигаясь по средней полосе, в ходе перестроения столкнулся с автобусом. Последний направлялся по маршруту №21 по выделенной полосе для движения автобусов.

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После столкновения ЛиАЗ выехал на обочину и влетел в дерево. Автобус и грузовик получили механические повреждения. Во время аварии в салоне автобуса находилось 60 человек, никто из них не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: МВД Воронежской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 182
02.12.2024 
Фото:МВД Медиа
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