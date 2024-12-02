Все машины такси оснастят видеокамерами за счет таксопарков

Госдума рассмотрит законопроект об оснащении машин такси видеорегистраторами

Госдума России внесла поправки к закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», предусматривающие установку в машинах такси видеорегистраторов для съемки происходящего в салоне, а также в направлении движения. Соответствующий документ размещен в законодательной деятельности парламента.

Согласно предлагаемым поправкам, предлагается осуществлять в легковом такси видеофиксацию процесса перевозки пассажиров, а также предоставлять информацию о ведении видеозаписи внутри машины.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что все затраты на приобретение видеорегистраторов возьмут на себя таксопарки. Причем расходы на приобретение допоборудования включат в налогооблагаемую базу, снизив таким образом налоговую нагрузку на организации.

По мнению авторов инициативы, введение обязательной видеосъемки в машинах такси повысит безопасность не только пассажиров, но и водителей такси. В качестве примера привели резонансную историю с убийством женщины-таксиста в Челябинской области.

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Источник: gazeta.ru