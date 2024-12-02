#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

В офисе агрегатора такси обыски: руководство подозревают в уклонении от уплаты налогов

Таксисты Бишкека протестуют против высокой комиссии агрегатора

Таксисты Бишкека протестуют против высокой комиссии со стороны сервиса «Яндекс Такси». О шествии недовольных водителей написали СМИ.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Митингующие направились к центральному офису «Яндекс Такси» в центре города и потребовали снизить комиссию агрегатора, которая сейчас составляет 21%.

Рекомендуем
Колеса, двери, часы… Что ломается у Haval F7

Ранее в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщили, что компания «Яндекс Такси» в Киргизии подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. На фоне этого в офисах компании прошли обыски.

«В рамках возбужденного уголовного дела по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере проведены обыски в офисах ООО "Яндекс. Такси Корп." и его партнеров», – говорилось в распространенном пресс-службой ГКНБ сообщении.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Отмечается, что ООО «Яндекс. Такси Корп.» и его партнеры завысили процентные ставки для водителей машин, занимающихся частным извозом, не имея на то обоснований. Служба антимонопольного регулирования Киргизии неоднократно предпринимала меры, чтобы исправить ситуацию, но безрезультатно.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: interfax.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 259
02.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0