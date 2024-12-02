В офисе агрегатора такси обыски: руководство подозревают в уклонении от уплаты налогов

Таксисты Бишкека протестуют против высокой комиссии агрегатора

Таксисты Бишкека протестуют против высокой комиссии со стороны сервиса «Яндекс Такси». О шествии недовольных водителей написали СМИ.

Митингующие направились к центральному офису «Яндекс Такси» в центре города и потребовали снизить комиссию агрегатора, которая сейчас составляет 21%.

Ранее в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщили, что компания «Яндекс Такси» в Киргизии подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. На фоне этого в офисах компании прошли обыски.

«В рамках возбужденного уголовного дела по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере проведены обыски в офисах ООО "Яндекс. Такси Корп." и его партнеров», – говорилось в распространенном пресс-службой ГКНБ сообщении.

Отмечается, что ООО «Яндекс. Такси Корп.» и его партнеры завысили процентные ставки для водителей машин, занимающихся частным извозом, не имея на то обоснований. Служба антимонопольного регулирования Киргизии неоднократно предпринимала меры, чтобы исправить ситуацию, но безрезультатно.

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Источник: interfax.ru