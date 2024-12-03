Странное дело: спрос на б/у «китайцев» растет, а машины дешевеют

В России быстро дешевеют китайские авто с побегом: цены за год упали на 50%

За последний год китайские подержанные автомобили подешевели на 46%, и это несмотря на возросший спрос на автомобили этой категории, сообщает «Авито Авто».

Согласно аналитикам, с октября 2023 года по октябрь 2024-го спрос на б/у машины китайского производства вырос на 60,5%. Особенно популярны на российском рынке такие марки, как Geely, Chery, Haval, Great Wall и Lifan.

Эксперты отмечают, что в настоящее время средняя цена на подержанный автомобиль из Китая составляет 1 млн рублей, в то время как начальная цена нового бюджетного китайского автомобиля — около 1,7 млн рублей. Например, за эту сумму можно купить новый Geely Emgrand.

Ранее сообщалось, что в октябре средняя стоимость подержанных автомобилей в России снизилась на 5,7%, достигнув 2,5 млн рублей. При этом предложение на вторичном рынке увеличилось на 41%, а спрос — на 8,4%, отмечают аналитики.

В декабре 2024 года в России еще есть возможность приобрести новый автомобиль по цене от 700 тыс. до 1,7 млн рублей, включая как отечественные модели, так и иномарки. Аналитики составили топ самых бюджетных моделей, в него вошли 8 наших и 2 иномарки.

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Источник: Прайм