#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Странное дело: спрос на б/у «китайцев» растет, а машины дешевеют

В России быстро дешевеют китайские авто с побегом: цены за год упали на 50%

За последний год китайские подержанные автомобили подешевели на 46%, и это несмотря на возросший спрос на автомобили этой категории, сообщает «Авито Авто».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Согласно аналитикам, с октября 2023 года по октябрь 2024-го спрос на б/у машины китайского производства вырос на 60,5%. Особенно популярны на российском рынке такие марки, как Geely, Chery, Haval, Great Wall и Lifan.

Эксперты отмечают, что в настоящее время средняя цена на подержанный автомобиль из Китая составляет 1 млн рублей, в то время как начальная цена нового бюджетного китайского автомобиля — около 1,7 млн рублей. Например, за эту сумму можно купить новый Geely Emgrand.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Ранее сообщалось, что в октябре средняя стоимость подержанных автомобилей в России снизилась на 5,7%, достигнув 2,5 млн рублей. При этом предложение на вторичном рынке увеличилось на 41%, а спрос — на 8,4%, отмечают аналитики.

В декабре 2024 года в России еще есть возможность приобрести новый автомобиль по цене от 700 тыс. до 1,7 млн рублей, включая как отечественные модели, так и иномарки. Аналитики составили топ самых бюджетных моделей, в него вошли 8 наших и 2 иномарки.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Прайм

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2858
03.12.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0