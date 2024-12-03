В 2024 году в России стали меньше угонять машины

Страховая компания ВСК: Lada - самый угоняемый автомобиль в России в 2024 году

По данным аналитиков страхового дома ВСК, количество угонов автомобилей в России в 2024 году снизилось на 22%. Наибольшее количество угонов зафиксировано в Москве и на Северном Кавказе.

Наибольшая доля угонов пришлась на автомобили Lada – 66%, за ними следуют Lexus (8,5%), Hyundai и Kia (по 6%), а также BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen (по 2,8%).

Среди моделей, чаще всего угоняемых в России, лидируют Lada Vesta и Granta (37% и 28% соответственно). В основном, жертвами преступников становились корпоративные автопарки, что составило 77% всех случаев угонов в 2024 году.

40% угонов произошло в Москве, 26% – в Дагестане, а 17% – в Кабардино-Балкарии.

Пиковыми месяцами угонов стали февраль, март и июль, на которые пришлось по 29% всех преступлений. Меньше всего угонов было в январе, мае и августе, когда их доля составила менее 3% в каждый месяц.

35 угнанных в Великобритании автомобилей были обнаружены в Таиланде спустя восемь лет. Суперкары, спорткары, премиальные авто – все машины по списку полиция умудрилась найти и передать законным владельцам.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Известия»