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Вин Дизель хочет, чтобы «Форсаж X2» вернулся к своим корням уличных гонок

Фильм «Форсаж X2» выйдет в 2026 году, идет проработка последних деталей

Хотя выход фильма Fast X2 запланирован на 2026 год, Вин Дизель поделился некоторыми подробностями о проекте. Он уверен, что франшиза должна вернуться к своим корням, сделав акцент на практических эффектах и уличных гонках.

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Дуэйн Джонсон и Вин Дижель на съемках заключительной части фильма «Форсаж X2»
Дуэйн Джонсон и Вин Дижель на съемках заключительной части фильма «Форсаж X2»

Согласно информации, Дуэйн Джонсон должен вернуться в фильм, несмотря на прошлые разногласия между актерами. Ожидается, что сюжет вернется к тем уличным гонкам, которые когда-то стали основой серий, прежде чем все перешло к глобальным ограблениям и шпионским сюжетам.

Дизель, лицо франшизы Форсаж, недавно опубликовал пост в одной из социальных сетей, намекая на дату выхода фильма и другие важные детали.

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Он написал: «Мне в одно ухо вдалбливали в Universal, что нам нужен «Форсаж 2» к марту 2026 года! Мне в другое ухо вдалбливали Comcast, что нам нужны два фильма, чтобы стать финалом! Затем сценарист «Форсажа 5» сказал, что нам нужно увидеть, как ДОМ и ХОББС разрешат свои разногласия.

Я же просто хочу вернуться к настоящим уличным гонкам, практическим трюкам… и воссоединению этого прекрасного братства».

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На фотографии, которую он разместил, Дизель и Джонсон запечатлены вместе на съемочной площадке между сценами. Эти двое, как известно, поссорились, и Джонсон ранее заявлял, что не вернется во франшизу. Тем не менее, похоже, они помирились.

Для давних поклонников франшизы, начавшейся в 2001 году, возвращение к уличным гонкам кажется долгожданной и крайне нужной перезагрузкой.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:соцсети
Количество просмотров 106
07.12.2024 
Фото:соцсети
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