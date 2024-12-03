Машины такси надо оснастить видеорегистраторами – кто против?

Общественники выступили против установки видеокамер в машинах такси

Законопроект об обязательной установке видеокамер в машинах такси хотят отозвать. С такой просьбой к председателю Госдумы Вячеславу Володину и министру транспорта Роману Старовойту обратились представители Общественного совета по развитию такси.

В официальном обращении за подписью председателя совета Ирины Зариповой, отмечается, что инициатива об обязательном наличии видеорегистраторов в такси не учитывает мнение таксомоторной отрасли. Кроме того, такая мера может нарушить права граждан на конфиденциальность из-за того, что камера будет фиксировать личные разговоры и поведение пассажиров.

К тому же, установка оборудования потребует дополнительных финансовых вложений, что незамедлительно скажется на тарифах в службе перевозок. Также Зарипова указала, что в проекте отсутствуют четкие технические требования к видеорегистраторам, и в конечном счете все может закончиться имитацией устройств.

«При этом утверждение о том, что расходы на приобретение данного оборудования могут быть исключены из налогооблагаемой базы, коснется не более 10% рынка легальных перевозчиков и не станет достаточным стимулом для их приобретения», – убеждена председатель общественного совета.

Напомним, накануне Госдума России внесла поправки к закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», предусматривающие установку в машинах такси видеорегистраторов для съемки происходящего в салоне, а также в направлении движения.

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Источник: transport-news.ru