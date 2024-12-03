Выпуск популярной версии Lada Granta закончился

АВТОВАЗ раскрыл причину остановки производства Lada Granta с АКП

Завод АВТОВАЗ прекратил производство Lada Granta с автоматом, уточняется в ссылке к прайс-листам на сайте компании. На АВТОВАЗе подтвердили, что выпуск такой модификации завершен.

Представитель компании пояснил, что партия АКП, которая была предоставлена партнерами, закончилась. Он уточнил, что выпуск таких машин изначально планировался ограниченным. Вопрос о возобновлении производства Lada Granta с АКП в компании комментировать не стали.

На АВТОВАЗе пояснили, что у дилеров машины с автоматом еще есть. Стоимость седана Granta с АКП начинается от 1 298 000 руб., а лифтбека – от 1 349 000 руб.

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Источник: Autonews.ru