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Выпуск популярной версии Lada Granta закончился

АВТОВАЗ раскрыл причину остановки производства Lada Granta с АКП

Завод АВТОВАЗ прекратил производство Lada Granta с автоматом, уточняется в ссылке к прайс-листам на сайте компании. На АВТОВАЗе подтвердили, что выпуск такой модификации завершен.

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Представитель компании пояснил, что партия АКП, которая была предоставлена партнерами, закончилась. Он уточнил, что выпуск таких машин изначально планировался ограниченным. Вопрос о возобновлении производства Lada Granta с АКП в компании комментировать не стали.

На АВТОВАЗе пояснили, что у дилеров машины с автоматом еще есть. Стоимость седана Granta с АКП начинается от 1 298 000 руб., а лифтбека – от 1 349 000 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1500
03.12.2024 
Фото:Depositphotos
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-42