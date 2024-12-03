В рейтинге автоновинок победила большая красивая машина

Автоэксперт Зенкевич рассказал о Tank 700 — лидере рейтинга «Новинка года» в РФ

Выбирать лучший автомобиль 2024 года из новинок на российском рынке очень сложно. Большую часть составляют автомобили из Китая. Несмотря на то, что лучшей новинкой признан Tank 700, самыми продаваемыми в России в этом сегменте являются автомобили марки Exeed. Об этом заявил автоэксперт Иван Зенкевич.

Tank 700

Комментируя новость о том, что Tank 700 стал лидером рейтинга, эксперт сказал, что этот внедорожник ни в какое сравнение не идет ни с Land Cruiser, ни с Lexus.

«Я не хочу ничего плохо сказать про Tank 700, это большая красивая машина, намекающая на некую статусность персонажа, но при этом это все равно китайский автомобиль. Это никакой не Land Cruiser, не Lexus, это большая красивая машина. Если говорить о продажах, то на первом месте у нас идет, если мне память не изменяет, Exeed», – уточнил специалист.

Зенкевич отметил, что Tank 700 его не очень устраивает в части эксплуатации.

«Мне Tank 700 не сильно нравится в эксплуатации, она тяжеловата для меня как машина. Если рассматривать новинки этого года, они все китайские и не хочется говорить, какая из них лучше. Поживем – увидим», – резюмировал Зенкевич.

Напомним, в России завершился финал пятого сезона автомобильной награды «Новинка года», организованной порталом «Авто.ру». В конкурсе приняло участие 45 автомобильных моделей, а лауреатом среди официально импортируемых автомобилей стал внедорожник Tank 700.

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