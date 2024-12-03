Изучение ПДД может стать обязательным для российских школьников

НАС предложил включить изучение ПДД в школьную программу

Национальный автомобильный союз (НАС) подготовил обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением включить изучение правил дорожного движения в программу предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

За девять месяцев текущего года выросли все показатели аварийности с участием детей и подростков. В НАС отмечают низкий уровень знаний ПДД всеми участниками дорожного движения, а детьми – особенно, что и является одной из главных причин повышенной аварийности.

В НАС полагают, что включение в программу 5-11 классов изучения ПДД может улучшить ситуацию на дорогах.

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Источник: «Известия»