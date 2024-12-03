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Эти автомобили стали лидерами продаж в России

«Автостат»: продажи новых машин в России в конце ноября выросли на 9%

С 25 ноября по 1 декабря в РФ продали 28,9 тыс. новых легковых машин (на 9% больше, чем в предыдущую неделю). По объему продаж лидирует бренд Lada с 33,4% рынка. За ним следуют Haval (12,3%), Chery (10%), Geely (7,5%), Changan (4,5%) и Omoda (2,2%). Также в топ-10 находятся такие марки, как Москвич (2,2%), Jetour (2,1%), Belgee (1,9%) и BAIC (1,7%).

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Что касается моделей, то здесь лидируют Lada Granta, Vesta и Largus. Лучшей иномаркой снова стал Chery Tiggo 4 Pro, на пятой строчке Chery Tiggo 7 Pro Max. Далее следуют Haval Jolion, Lada Niva Travel и Niva Legend, Haval M6 и F7.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10271
03.12.2024 
Фото:Depositphotos
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