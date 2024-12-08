Чтобы скол не превратился в дыру: простые способы защиты кузова от ржавчины

Эксперт Кукарин: дырка на кузове машины из-за скола появится через 10 лет

Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин пояснил, что сколы на лакокрасочном покрытии (ЛКП) кузова машины возникают в основном от камней. По его словам, 10 лет потребуется на то, чтобы на детали образовалась дыра от маленького скола.

Свежее повреждение, пока оно еще не начало ржаветь, требуется затампонировать краской под цвет авто, рассказал эксперт. Скол можно закрасить без восстановления всех слоев ЛКП.

Специалист прибавил, что, если коррозия уже образовалась в месте скола, поврежденный участок необходимо зачистить, обезжирить, покрасить и высушить в обогреваемом гараже.

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Источник: «Газета.ru»