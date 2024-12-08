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Чтобы скол не превратился в дыру: простые способы защиты кузова от ржавчины

Эксперт Кукарин: дырка на кузове машины из-за скола появится через 10 лет

Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин пояснил, что сколы на лакокрасочном покрытии (ЛКП) кузова машины возникают в основном от камней. По его словам, 10 лет потребуется на то, чтобы на детали образовалась дыра от маленького скола.

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Свежее повреждение, пока оно еще не начало ржаветь, требуется затампонировать краской под цвет авто, рассказал эксперт. Скол можно закрасить без восстановления всех слоев ЛКП.

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Специалист прибавил, что, если коррозия уже образовалась в месте скола, поврежденный участок необходимо зачистить, обезжирить, покрасить и высушить в обогреваемом гараже.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Газета.ru»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 377
08.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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