Этот «седан» из СССР весил более 28 тонн

На видео показали МАЗ-541 – советский авиабуксировщик с танковым двигателем

Иногда прогресс в авиации, освоении труднодоступных земель, или оборонной промышленности в Советском Союзе шел столь стремительными темпами, что требовал нетривиальных решений. В результате этого появилось немало образов очень необычной техники, о которой рассказывается в новом видео.

Так, появившиеся в 1950-х пассажирские самолеты Ту-104 и Ту-114 потребовали создания нового буксировщика – применявшийся военный тягач МАЗ-535 был слишком громоздок. На МАЗе взялись разработать новую машину, которую можно было бы подгонять вплотную под фюзеляж.

Поэтому МАЗ-541 сделали максимально низким (менее 3 метров в высоту), но по характеристикам он должен был не уступать серьезным грузовикам. Длина машины достигала 8 м, ширина – почти 3,5 м, масса – более 28 тонн. У машины было два поста управления – второй позволял смотреть через заднее стекло, подгоняя машину к самолету. Стоящий под капотом 39-литровый танковый дизель развивал около 300 л.с.

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Источник: ПРО Технику