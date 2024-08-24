Крайне необычные машины из СССР — такого вы не видели!

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Почему не пошел в серию один из первых советских переднеприводных автомобилей

Советское машиностроение регулярно порождало нечто, что в сегодняшних реалиях выглядит очень странной, экзотичной техникой. Но все эти машины, зачастую выпускаемые совсем небольшими сериями, были весьма востребованы и служили конкретным, весьма важным целям.

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ГИД ПО КАСКО

Специализированные погрузчики и экскаваторы, тракторы на шарнирно-сочлененной раме, трехосные катки и многие, многие другие на первый взгляд странные «монстры» – все они трудились на строительстве или в сельском хозяйстве. А как вам, например, экскаватор на шасси грузовика ГАЗ-63?

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Пожарные машины, седельные тягачи, автобусы, молоковозы – чего только не делали на базе этого очень распространенного в СССР грузовика. Был и экскаватор – землеройная машина под названием Э-151 была разработана в 1952 году и имела прогрессивный по тем временам гидравлический привод всех рабочих органов. Никаких больше канатов, роликов, фрикционов... Удивительная была машина! Смотрим!

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Гора Автофактов

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Каталог К.В.Х.
Количество просмотров 1
24.08.2024
Фото:Каталог К.В.Х.
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