Крайне необычные машины из СССР — такого вы не видели!

Блогер рассказал о редкой строительной и сельхозтехнике советского времени

Советское машиностроение регулярно порождало нечто, что в сегодняшних реалиях выглядит очень странной, экзотичной техникой. Но все эти машины, зачастую выпускаемые совсем небольшими сериями, были весьма востребованы и служили конкретным, весьма важным целям.

Специализированные погрузчики и экскаваторы, тракторы на шарнирно-сочлененной раме, трехосные катки и многие, многие другие на первый взгляд странные «монстры» – все они трудились на строительстве или в сельском хозяйстве. А как вам, например, экскаватор на шасси грузовика ГАЗ-63?

Пожарные машины, седельные тягачи, автобусы, молоковозы – чего только не делали на базе этого очень распространенного в СССР грузовика. Был и экскаватор – землеройная машина под названием Э-151 была разработана в 1952 году и имела прогрессивный по тем временам гидравлический привод всех рабочих органов. Никаких больше канатов, роликов, фрикционов... Удивительная была машина! Смотрим!

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Источник: Гора Автофактов