Названы непригодные для эксплуатации зимой кроссоверы

Эксперт Антюфьев перечислил пять худших кроссоверов для зимы

Не все кроссоверы пригодны для эксплуатации зимой, рассказал глава отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Peugeot 2008

Например, переднеприводный Citroen C3 Aircross с клиренсом 175 мм не пригоден для загородных зимних поездок.

У Peugeot 2008 клиренс составляет 200 мм, но отсутствие полного привода затрудняет эксплуатацию этого автомобиля зимой. У Cadillac XT4 полный привод и индивидуальные пакеты фрикционов на задние колеса. Но клиренс в 172 мм и узкие углы въезда практически говорят о том, что машина застрянет даже в относительно небольшом сугробе.

Lexus UX

У Lexus UX длинный передний свес, дорожный просвет 160 мм и вариатор. Все это делает его практически беспомощным на обледенелой заснеженной дороге, отметил специалист.

Mercedes-Benz GLA

У кроссовера Mercedes-Benz GLA полный привод, но клиренс составляет всего 143 мм, что также существенно затруднит использование этой машины в зимнее время.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: Российская газета