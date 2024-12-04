#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Названы непригодные для эксплуатации зимой кроссоверы

Эксперт Антюфьев перечислил пять худших кроссоверов для зимы

Не все кроссоверы пригодны для эксплуатации зимой, рассказал глава отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Peugeot 2008
Peugeot 2008
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Например, переднеприводный Citroen C3 Aircross с клиренсом 175 мм не пригоден для загородных зимних поездок.

Рекомендуем
Колеса, двери, часы… Что ломается у Haval F7

У Peugeot 2008 клиренс составляет 200 мм, но отсутствие полного привода затрудняет эксплуатацию этого автомобиля зимой. У Cadillac XT4 полный привод и индивидуальные пакеты фрикционов на задние колеса. Но клиренс в 172 мм и узкие углы въезда практически говорят о том, что машина застрянет даже в относительно небольшом сугробе.

Lexus UX
Lexus UX

У Lexus UX длинный передний свес, дорожный просвет 160 мм и вариатор. Все это делает его практически беспомощным на обледенелой заснеженной дороге, отметил специалист.

Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

У кроссовера Mercedes-Benz GLA полный привод, но клиренс составляет всего 143 мм, что также существенно затруднит использование этой машины в зимнее время.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 117413
04.12.2024 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
-3