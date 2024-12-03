В Госдуме объяснили, почему не стоит вводить курс ПДД для школьников

Депутат ГД Яна Лантратова: ПДД уже достаточно представлены в школьной программе

Первый зампредседателя Комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова оценила предложение Национального автомобильного союза (НАС) ввести в школьную программу изучение Правил дорожного движения (ПДД). Она считает, что в спецкурсе ПДД для учащихся нет необходимости.

ПДД изучают в младших и старших классах, этой теме уделяют внимание на внеурочной деятельности, отметила Лантратова. Школьники уже получают знания, необходимые для правильного поведения на дороге, отметила она.

Лантратова прибавила, что той нагрузки, которая уже есть, «достаточно для школьной программы, и без того перегруженной».

Вернуть в школьную программу обязательное изучение ПДД предложил НАС. Соответствующее обращение было направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. В НАС заявили, что за девять месяцев текущего года выросли все показатели аварийности с участием детей и подростков.

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Источник: Ридус