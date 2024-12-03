Назван средний возраст владельца «китайца» в России

«Автостат»: средний возраст владельца китайской машины в РФ составил 44 года

Средний возраст собственника китайской машины в текущем году составил 44 года, сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на итоги опроса более 5,6 тыс. человек. В 2019 году этот показатель составил 53 года.

Эксперты создали портрет владельца китайского автомобиля за пять лет. Так, в 2019 году соотношение мужчин и женщин среди владельцев китайских авто было 73% к 27%, теперь доля женщин возросла до 37%.

Китайские машины востребованы у граждан с высшим образованием. Пять лет назад их доля составляла 51%, сейчас – 79%. За прошедшие пять лет среди таких автовладельцев доля специалистов (инженеров) увеличилась с 23 до 29%. Доля руководителей среднего звена выросла с 16 до 29%.

То есть, средним владельцем «китайца» в РФ является образованный мужчина средних лет, работающий менеджером среднего звена.

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Источник: Автостат