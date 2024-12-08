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Пользы никакой, а платить приходится: самые бесполезные опции в авто

Эксперт Балашов перечислил четыре самые бесполезные автомобильные опции

Директор по сервису и запчастям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов перечислил четыре самых бесполезных опции в автомобиле.

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Так, декоративные подсветки и проекции логотипа на землю смотрятся интересно, но практической пользы от них нет никакой. И за все эти опции придется доплачивать покупателю машины.

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По словам Балашова, также можно легко обойтись без автоматического парковщика. Автомобилисты в основной массе паркуются самостоятельно.

Система управления жестами и встроенная ароматизация (позволяющая менять запахи в салоне) также бесполезны, полагает эксперт. К тому же запахи могут быть навязчивыми или неприятными, отметил Балашов.

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Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 4396
08.12.2024 
Фото:freepik / standert
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