Пользы никакой, а платить приходится: самые бесполезные опции в авто
Директор по сервису и запчастям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов перечислил четыре самых бесполезных опции в автомобиле.
Так, декоративные подсветки и проекции логотипа на землю смотрятся интересно, но практической пользы от них нет никакой. И за все эти опции придется доплачивать покупателю машины.
По словам Балашова, также можно легко обойтись без автоматического парковщика. Автомобилисты в основной массе паркуются самостоятельно.
Система управления жестами и встроенная ароматизация (позволяющая менять запахи в салоне) также бесполезны, полагает эксперт. К тому же запахи могут быть навязчивыми или неприятными, отметил Балашов.
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Источник: Газета.ru