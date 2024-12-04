Названы любимые люксовые машины россиян

«Автостат»: Bentley и Maserati стали самыми популярными люксовыми авто в РФ

По итогам октября текущего года россияне купили 238 б/у машин сегмента Luxury. Это на 31% больше, чем в 2023 году.

Уточняется, что на авто бренда Bentley приходится 40% всех подержанных люксовых машин, которые приобрели в октябре (96 ед.). Долю в 19% заняла марка Maserati (46 ед.). За ней следует бренд Rolls-Royce (40 ед.). Также в России приобрели 28 подержанных Lamborghini, 19 Ferrari и 9 Aston Martin.

Среди моделей лидирует в октябре Bentley Continental GT (46 ед.). Далее следуют Bentley Bentayga (23 ед.) и Lamborghini Urus (22 ед.).

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Источник: «Автостат»