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Названы любимые люксовые машины россиян

«Автостат»: Bentley и Maserati стали самыми популярными люксовыми авто в РФ

По итогам октября текущего года россияне купили 238 б/у машин сегмента Luxury. Это на 31% больше, чем в 2023 году.

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Уточняется, что на авто бренда Bentley приходится 40% всех подержанных люксовых машин, которые приобрели в октябре (96 ед.). Долю в 19% заняла марка Maserati (46 ед.). За ней следует бренд Rolls-Royce (40 ед.). Также в России приобрели 28 подержанных Lamborghini, 19 Ferrari и 9 Aston Martin.

Среди моделей лидирует в октябре Bentley Continental GT (46 ед.). Далее следуют Bentley Bentayga (23 ед.) и Lamborghini Urus (22 ед.).

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 59
04.12.2024 
Фото:Unsplash
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