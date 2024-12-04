Водителям рассказали, по каким ключевым критериям выбирать страховую компанию

РСА: краткосрочные полисы ОСАГО подешевели в России в 8 раз с начала года

Средняя премия по краткосрочным полисам ОСАГО в России составляет 449 рублей, это в восемь раз меньше, чем по итогам первых продаж. Такими данными поделился президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, с момента вступления в силу поправок к Закону об ОСАГО, в рамках которого разрешалось оформлять краткосрочные полисы сроком от одного дня до трех месяцев, в РФ оформили 516 596 таких договоров. Еще в марте текущего года средняя премия по ним составляла 3755 рублей, а сейчас снизилась до 449 рублей.

«Как и предполагалось на этапе старта продаж, краткосрочные полисы ОСАГО, в первую очередь, интересны таксистам, осуществляющим деятельность на нерегулярной основе. Цель использования транспортного средства в 93,4% таких договоров – «такси». Вопреки росту цен на запчасти страховщики продолжают бороться за безаварийных водителей, что влияет на снижение тарифов для них. Сегодня скидку за безаварийность имеют более 90% водителей», – подчеркнул президент РСА.

Аналитик ресурса Банки.ру Эряния Бочкина подчеркнула, что выбирать страховщика можно по таким критериям, как наличие лицензии и членство в профессиональном объединении. Можно также ориентироваться на стоимость полиса, отзывы о страховой компании, а также удобство взаимодействия с ней, подытожила аналитик.

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Источник: banki.ru