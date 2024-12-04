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Стал мощнее и экономичнее: обновленный японский кроссовер прошел дорожные тесты

В Сеть слили шпионские снимки Toyota RAV4 нового поколения во время тестов

Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения заметили на дорожных испытаниях, предположительно, в Северной Америке и Японии. Появившиеся в Сети шпионские фото новинки свидетельствуют о том, что японский концерн не стал вносить радикальных изменений в дизайн модели. Премьера RAV4 ожидается в течение 2025 года.

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Судя по снимкам, внешне Toyota RAV4 будет близок по стилистике к другим новинкам бренда, в числе которых такие модели, как bZ4X, Crown, Prius и Camry. Ожидается, что кроссовер получит новую светотехнику с С-образными вставками, ожидаются решетка радиатора в цвет кузова, переработанные бамперы и иные фонари.

Toyota RAV4 2026
Toyota RAV4 2026

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Что касается силового агрегата, то, скорее всего, он не изменится. Во всяком случае, закамуфлированные прототипы силуэтом очень похожи на актуальную модель. Для кроссовера нового поколения позаимствуют основные решения интерьера у Camry, в салоне установят два дисплея, предположительно, диагональю 12,3 дюйма. С большой долей вероятности усовершенствуют медиасистему и электронные системы в помощь водителю.

Toyota RAV4 2026
Toyota RAV4 2026

Toyota RAV4 сохранит платформу TNGA-K, получит традиционный ДВС и гибридные силовые установки разных типов. Есть информация, что новинка пополнит семейство полностью батарейной модификацией.

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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 732
04.12.2024 
Фото:Carscoops
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+24