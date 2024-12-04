Стал мощнее и экономичнее: обновленный японский кроссовер прошел дорожные тесты

В Сеть слили шпионские снимки Toyota RAV4 нового поколения во время тестов

Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения заметили на дорожных испытаниях, предположительно, в Северной Америке и Японии. Появившиеся в Сети шпионские фото новинки свидетельствуют о том, что японский концерн не стал вносить радикальных изменений в дизайн модели. Премьера RAV4 ожидается в течение 2025 года.

Судя по снимкам, внешне Toyota RAV4 будет близок по стилистике к другим новинкам бренда, в числе которых такие модели, как bZ4X, Crown, Prius и Camry. Ожидается, что кроссовер получит новую светотехнику с С-образными вставками, ожидаются решетка радиатора в цвет кузова, переработанные бамперы и иные фонари.

Toyota RAV4 2026

Что касается силового агрегата, то, скорее всего, он не изменится. Во всяком случае, закамуфлированные прототипы силуэтом очень похожи на актуальную модель. Для кроссовера нового поколения позаимствуют основные решения интерьера у Camry, в салоне установят два дисплея, предположительно, диагональю 12,3 дюйма. С большой долей вероятности усовершенствуют медиасистему и электронные системы в помощь водителю.

Toyota RAV4 2026

Toyota RAV4 сохранит платформу TNGA-K, получит традиционный ДВС и гибридные силовые установки разных типов. Есть информация, что новинка пополнит семейство полностью батарейной модификацией.

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Источник: carscoops.com