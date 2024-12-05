Сотрудники «Газпром нефти» подарили хоккейный праздник детям

Волонтеры «Газпромнефть – Смазочные материалы» и «Газпромнефть – Снабжение» организовали спортивный праздник для детей с особенностями здоровья.

Ребята посетили хоккейный матч на профессиональной ледовой арене и приняли участие в мастер-классе. Мероприятие стало частью проекта «Энергия первых» по поддержке детей и молодежи, который реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В спортивном празднике приняли участие воспитанники центра «Особый дом» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры компании, профессионально играющие в хоккей, провели товарищеский матч, а затем организовали для ребят урок спортивного мастерства.

Евгений Брагар, генеральный директор «Газпромнефть-Снабжение»

«Наш проект «Энергия первых» направлен на развитие детей и молодежи, бережную социализацию и создание комфортной среды для всех в родном городе. Это тот случай, когда энергия одних людей заряжает других, поддерживает в непростых жизненных ситуациях, открывает новые горизонты и пути самореализации».

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Участие в таких мероприятиях – хорошая возможность для неравнодушных людей проявить инициативу, поделиться своими талантами и душевным теплом. Стремление делать добро – самый действенный и эффективный способ изменить мир вокруг себя, начав с тех, кто находится рядом».

Елена Шевченко, руководитель центра «Особый дом»:

«Для детей с особенностями развития возможность оказаться в эмоционально насыщенной позитивной среде, познакомиться с яркими, сильными духом людьми, научиться новым интересным навыкам – значимая помощь в социальной адаптации. Благодаря волонтерам наши воспитанники не просто побывали на празднике спорта, но получили то тепло, внимание и поддержку, на которых растет уверенность в себе и смелость идти вперед».