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Шантажист Шумахера поплатился за свою жадность и отправится за решетку

Бывший телохранитель Шумахера шантажировал семью звезды фотографиями

Охранник семьи семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера находится под следствием по обвинению в попытке вымогательства денег после того, как узнал, что его собираются уволить.

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По словам прокуроров, Маркус Фриче использовал свое положение, чтобы украсть 1500 фотографий и 200 видео из семейного дома Шумахеров в Швейцарии.

Фриче предположительно скрылся с четырьмя USB-флешками, содержащими украденные медиафайлы, и с помощью своего сына (Даниэля Линса, компьютерного эксперта) и друга (вышибалы ночного клуба Йылмаза Тозтуркана) хотел вернуть материал семье в обмен на 15 миллионов евро (1,6 млрд руб.).

При отказе семьи пойти на сделку Фриче и его партнеры угрожали сбросить изображения в даркнет.

После того как семья сообщила об инциденте властям, шантажистов идентифицировали – был отслежен номер телефона, по которому один из шантажистов звонил семье.

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Украденные материалы включали фотографии Шумахера после почти фатальной аварии на лыжах в 2013 году, от которой он так полностью и не оправился. Его семья упорно хранила молчание о его состоянии. Его жена Карина согласилась дать первое публичное интервью после аварии всего пять лет назад.

Шумахер получил травму головы, катаясь на лыжах со своим сыном Миком во Французских Альпах. Он не появлялся на публике с момента аварии.

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Сейчас бывшему гонщику 55 лет. Он выиграл чемпионат мира Формулы-1 в 1994 и 1995 годах с Benetton, затем одержал еще пять побед подряд с 2000 по 2004 год, работая с Ferrari. Шумахер «ушел на пенсию» после сезона 2006 года, но в 2010 году вернулся, прежде чем окончательно уйти из автоспорта в 2012-м.

Один из его самых знаменитых гоночных автомобилей, F2002, был недавно выставлен на продажу как часть огромной коллекции автомобилей Берни Экклстоуна.

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Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Количество просмотров 199
05.12.2024 
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