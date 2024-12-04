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Производитель отзывает более 130 тысяч пикапов — такие машины есть и в России

GM объявил отзыв 132 тысяч Chevrolet и GMC из-за дефекта с замком задней двери

Компания General Motors анонсировала отзыв 132 тысяч пикапов Chevrolet и GMC из-за возможных проблем с самопроизвольным открытием задних дверей. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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Отзывная кампания затронет некоторые модели Chevrolet Silverado HD 2500, 3500 и GMC Sierra HD 2500, 3500, выпуска 2024 года, и оснащенные задними дверями с электроприводом. Отмечается, что из-за попадания воды в электронный замок задней двери возможно короткое замыкание. А это спровоцирует непреднамеренное открывание замка во время стоянки автомобиля.

Chevrolet Silverado HD 2500
Chevrolet Silverado HD 2500

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Американский регулятор настоятельно рекомендует владельцам указанных моделей перед началом поездки убедиться в том, что дверь багажника надежно закрыта.

Chevrolet Silverado и GMC Sierra 2024 года есть и на рынке России – их завозят по схеме параллельного импорта. Цена Chevrolet Silverado стартует от 8,7 млн рублей, а Sierra – от 9,5 млн рублей.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: roosterjournal.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Chevrolet
Количество просмотров 44
04.12.2024 
Фото:Unsplash | Chevrolet
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