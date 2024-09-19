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GM и Hyundai собираются «дружить» против китайцев

General Motors и Hyundai Motor готовят соглашение о сотрудничестве

General Motors и Hyundai Motor до конца года могут объявить о стратегическом партнерстве. Эксперты предполагают, что сотрудничество двух компаний сосредоточится на цепочках поставок и программном обеспечении, а не на новых моделях.

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На данный момент рано говорить о целях объединения, так как меморандум о взаимопонимании не является обязательным и представляет собой лишь «первое рукопожатие» между компаниями. Однако, учитывая конкуренцию со стороны китайских производителей, такие коллаборации становятся все более актуальными.

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В прошлом General Motors уже заключала соглашения с другими производителями, такими как Honda, для создания доступных электромобилей.

Это сотрудничество привело к появлению Acura ZDX и Honda Prologue, в которых используется технология аккумуляторов Ultium от GM. Однако это можно рассматривать как временную меру, необходимую до тех пор, пока инженеры Honda не разработают собственные решения для электромобилей.

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Hyundai, напротив, не нуждается в Ultium от GM, поскольку уже успешно внедряет свои технологии электромобили. Синергия между двумя компаниями может проявляться на разных уровнях производства — например, Hyundai выпускает десятки миллионов тонн стали каждый год и даже имеет собственные шахты для добычи сырья.

В любом случае, эксперты признают, что это грамотный ход для обеих компаний, особенно с учетом того, что глобальный бизнес по производству автомобилей становится все более беспощадным.

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Источник: caranddriver.com

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
19.09.2024
Фото:Wikimedia
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