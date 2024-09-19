GM и Hyundai собираются «дружить» против китайцев

General Motors и Hyundai Motor готовят соглашение о сотрудничестве

General Motors и Hyundai Motor до конца года могут объявить о стратегическом партнерстве. Эксперты предполагают, что сотрудничество двух компаний сосредоточится на цепочках поставок и программном обеспечении, а не на новых моделях.

На данный момент рано говорить о целях объединения, так как меморандум о взаимопонимании не является обязательным и представляет собой лишь «первое рукопожатие» между компаниями. Однако, учитывая конкуренцию со стороны китайских производителей, такие коллаборации становятся все более актуальными.

В прошлом General Motors уже заключала соглашения с другими производителями, такими как Honda, для создания доступных электромобилей.

Это сотрудничество привело к появлению Acura ZDX и Honda Prologue, в которых используется технология аккумуляторов Ultium от GM. Однако это можно рассматривать как временную меру, необходимую до тех пор, пока инженеры Honda не разработают собственные решения для электромобилей.

Hyundai, напротив, не нуждается в Ultium от GM, поскольку уже успешно внедряет свои технологии электромобили. Синергия между двумя компаниями может проявляться на разных уровнях производства — например, Hyundai выпускает десятки миллионов тонн стали каждый год и даже имеет собственные шахты для добычи сырья.

В любом случае, эксперты признают, что это грамотный ход для обеих компаний, особенно с учетом того, что глобальный бизнес по производству автомобилей становится все более беспощадным.

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Источник: caranddriver.com