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Новые товарные знаки Haval в России — Raval, Tanq, Rank и другие. Зачем столько?

«Автопоток»: марка Haval зарегистрировала в России новые названия моделей авто

Появилась информация, что компания Haval зарегистрировала в России несколько новых названий моделей автомобилей (согласно данным Роспатента).

Похоже, китайский производитель стремится защититься от возможного использования схожих названий.

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В базе Роспатента появились торговые марки, cозвучные c Haval, Tank, WEY и ORA, такие как Tanq, MEY, Oria, Havel и другие. Кроме того, Haval зарегистрировал и новые торговые наименования – Preo, Lia, ALTVS, Haris.

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На данный момент концерн Great Wall Motors продает в России автомобили под брендами Haval, GWM, Wey, Ora и Tank. Бренд Haval специализируется на кроссоверах, GWM – на пикапах, Wey – на премиум-кроссоверах, Tank – на премиум-внедорожниках, а Ora – на электромобилях.

Кстати, в августе самым продаваемым китайским авто стал кроссовер Haval Jolion – за последний месяц лета было продано 9 тыс. таких машин.

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Источник: Telegram-канал «Автопоток»

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Алексеева Елена
17.09.2024
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