Этого «китайца» россияне покупают охотнее всего
«Автостат»: в РФ самым продаваемым китайским авто в августе стал кроссовер Haval Jolion
В России самым продаваемым китайским автомобилем по итогам августа 2024 года стал кроссовер Haval Jolion. В общей сложности за последний месяц лета было продано 9 тыс. этих авто.
Haval Jolion
Также второй месяц подряд растут продажи модели Chery Tiggo 7 Pro Max — реализовано 8 тыс. штук. Объем продаж автомобиля Chery Tiggo 4 Pro в августе составил 5,5 тыс. россиян. Кроссоверов Changan CS55 Plus было продано 4,7 тыс. единиц.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Источник: Автостат
Фото:Depositphotos | Unsplash
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13.09.2024
Фото:Depositphotos | Unsplash
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