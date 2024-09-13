Этого «китайца» россияне покупают охотнее всего

«Автостат»: в РФ самым продаваемым китайским авто в августе стал кроссовер Haval Jolion

В России самым продаваемым китайским автомобилем по итогам августа 2024 года стал кроссовер Haval Jolion. В общей сложности за последний месяц лета было продано 9 тыс. этих авто.

Haval Jolion

Также второй месяц подряд растут продажи модели Chery Tiggo 7 Pro Max — реализовано 8 тыс. штук. Объем продаж автомобиля Chery Tiggo 4 Pro в августе составил 5,5 тыс. россиян. Кроссоверов Changan CS55 Plus было продано 4,7 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Автостат