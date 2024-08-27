Этот «китаец» стал лидером российского авторынка

«Автостат»: Haval Jolion стал самым продаваемым новым авто с 19 по 25 августа

Кроссовер Haval Jolion стал самым продаваемым новым автомобилем на рынке РФ. С 19 по 25 августа было продано 1856 единиц этого автомобиля. На второй строчке находится еще один «китаец»: Chery Tiggo 7 Pro Max (продано 1792 штуки).

Третье место заняла Lada Granta в кузове седан (1727 единиц). Далее следуют седан Lada Vesta и лифтбек Lada Granta с недельными продажами на уровне 1392 и 1315 единиц соответственно.

Haval Jolion

Также в топ-10 самых продаваемых новых автомобилей минувшей недели вошли Chery Tiggo 4 Pro (1248 шт.), Lada Vesta SW (1003 шт.), Changan CS55 Plus (995 шт.), Haval M6 (899 шт.) и Geely Monjaro (833 шт.).

Haval Jolion

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Автостат»