Этот «китаец» стал лидером российского авторынка
Кроссовер Haval Jolion стал самым продаваемым новым автомобилем на рынке РФ. С 19 по 25 августа было продано 1856 единиц этого автомобиля. На второй строчке находится еще один «китаец»: Chery Tiggo 7 Pro Max (продано 1792 штуки).
Третье место заняла Lada Granta в кузове седан (1727 единиц). Далее следуют седан Lada Vesta и лифтбек Lada Granta с недельными продажами на уровне 1392 и 1315 единиц соответственно.
Также в топ-10 самых продаваемых новых автомобилей минувшей недели вошли Chery Tiggo 4 Pro (1248 шт.), Lada Vesta SW (1003 шт.), Changan CS55 Plus (995 шт.), Haval M6 (899 шт.) и Geely Monjaro (833 шт.).
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автостат»