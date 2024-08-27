#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗ Валдай-12
27 августа
Новый грузовик с дизельным мотором объемом 4,4 л мощностью 169 л.с. появился в РФ
В РФ начались продажи нового среднетоннажного...
Chevrolet Tahoe
27 августа
Выносливый и мощный американский внедорожник привезли в Россию: известна цена
Дилеры привезли в РФ новые внедорожники...
Прямая линия: задавайте вопросы о трансмиссии автомобиля
27 августа
Прямая линия: задавайте вопросы о трансмиссии автомобиля
Как правильно обслуживать коробки передач...

Этот «китаец» стал лидером российского авторынка

«Автостат»: Haval Jolion стал самым продаваемым новым авто с 19 по 25 августа

Кроссовер Haval Jolion стал самым продаваемым новым автомобилем на рынке РФ. С 19 по 25 августа было продано 1856 единиц этого автомобиля. На второй строчке находится еще один «китаец»: Chery Tiggo 7 Pro Max (продано 1792 штуки).

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

Третье место заняла Lada Granta в кузове седан (1727 единиц). Далее следуют седан Lada Vesta и лифтбек Lada Granta с недельными продажами на уровне 1392 и 1315 единиц соответственно.

Haval Jolion
Haval Jolion

Также в топ-10 самых продаваемых новых автомобилей минувшей недели вошли Chery Tiggo 4 Pro (1248 шт.), Lada Vesta SW (1003 шт.), Changan CS55 Plus (995 шт.), Haval M6 (899 шт.) и Geely Monjaro (833 шт.).

Haval Jolion
Haval Jolion

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1
27.08.2024
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval Jolion

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв