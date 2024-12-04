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Эти запчасти ломаются в автомобилях россиян чаще всего

«Рольф» перечислил 10 автозапчастей, которые чаще всего выходят из строя

По итогам текущего года на рынке автозапчастей россияне чаще всего покупали масляный фильтр, сообщили аналитики «Рольфа», далее по частоте замены находится салонный фильтр. За ним следуют свечи зажигания.

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Операционный директор по сервису дилерского холдинга Егор Телегин пояснил, что в топ-5 часто заменяемых запчастей вошли тормозные колодки, за ними следуют щетки стеклоочистителей.

В десятку наиболее востребованных запчастей также вошли топливный фильтр, приводные ремни, лампочки, прокладки агрегатов и узлов, сальники, масла моторные и промывочные, пояснил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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Источник: «Газета.ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 193
04.12.2024 
Фото:Depositphotos
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