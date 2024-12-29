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Водитель Lamborghini оштрафован за отсутствие «прав суперкара»

Водитель из Австралии оштрафован в день вступления в силу закона о суперкарах

1 декабря в Южной Австралии вступил в силу закон, согласно которому водители мощных автомобилей, обладающих соотношением мощности к весу не менее 370 л.с. на тонну, обязаны иметь права категории «U». Эта мера затронула владельцев суперкаров и других сверхмощных транспортных средств (UHPV).

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Lamborghini Huracan STO
Lamborghini Huracan STO

Водитель Lamborghini Huracan STO был оштрафован, когда полиция остановила его за отсутствие заднего номерного знака. Этот автомобиль, оснащенный атмосферным V10 двигателем мощностью 630 л.с., подпадает под требования нового закона с соотношением мощности к весу около 470 л.с. на тонну. В результате, для управления таким транспортом необходимо иметь права UHPV, которых у водителя не было.

Lamborghini Huracan STO
Lamborghini Huracan STO

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Для получения специальных прав нужно пройти онлайн-курс стоимостью 40 долларов. Однако отсутствие прав привело к тому, что 36-летний водитель был оштрафован.

Согласно законам Южной Австралии, штраф за вождение без прав категории «U» составляет до 2500 австралийских долларов (примерно 1625 долларов США), а повторные нарушения могут привести к штрафам до 5000 австралийских долларов или тюремному заключению.

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Более того, водители в Южной Австралии могут быть оштрафованы на сумму до 5000 австралийских долларов, если их поймают на UPHV, у которого отключены ABS, противобуксовочная система, автоматическое экстренное торможение или электронная система контроля устойчивости.

Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Фото:Lamborghini
Количество просмотров 9
29.12.2024 
Фото:Lamborghini
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