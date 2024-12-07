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Российских школьников заставят учить ПДД: что известно об инициативе?

Baza: Михаилу Мишустину предложили ввести уроки ПДД в российских школах

Статистика неумолима: число ДТП с участием детей и подростков растет. Национальный автомобильный союз (НАС) бьет тревогу, обращаясь к правительству с предложением вернуть обязательное изучение правил дорожного движения (ПДД) в школьную программу.

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За девять месяцев 2024 года, согласно данным Baza, все показатели аварийности с участием несовершеннолетних выросли. НАС указывает на катастрофически низкий уровень знаний ПДД среди детей и подростков.

Предложение НАС заключается в интеграции ПДД в учебный план предмета ОБЖ. Включение ПДД в ОБЖ позволит систематизировать информацию, сделает ее более доступной и органично интегрированной в общий контекст безопасности.

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Проблема, однако, выходит за рамки школьного образования. НАС отмечает падение успеваемости на экзаменах по ПДД в автошколах. Поэтому предложение НАС охватывает не только школьную программу, но и сферу подготовки водителей. Союз предлагает пересмотреть критерии лицензирования автошкол, повысив требования к качеству обучения и разрешить работу индивидуальным инструкторам. Также НАС предлагает предоставить кандидатам в водители возможность самостоятельной подготовки к сдаче теории.

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Источник: Baza

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 53
07.12.2024 
Фото:АГН Москва
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