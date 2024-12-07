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Mercedes впервые раскрыл секрет гибридной технологии своих болидов «Формулы-1»

Появились подробности о системе MGU-H, от которой Mercedes откажется в 2026 году

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, десятилетиями доминирующая в мире «Формулы-1», наконец, приоткрыла завесу тайны над своей передовой гибридной силовой установкой.

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Эта сложная система, сочетающая в себе мощь двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с эффективностью электрических компонентов, является ключом к успеху команды. Сердцем системы является 1,6-литровый V6 двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом – высокотехнологичный шедевр инженерной мысли. Однако настоящая магия начинается с интеграции двух мотор-генераторов (MGU), работающих в тандеме с аккумуляторной батареей и сложной силовой электроникой.

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Первый MGU, известный как MGU-H (Motor Generator UnitHeat), является уникальным компонентом, предназначенным для сбора энергии из выхлопных газов. Он расположен непосредственно на турбокомпрессоре, извлекая кинетическую энергию вращающегося вала и преобразуя её в электричество.

Эта энергия затем запасается в аккумуляторной батарее. Примечательно, что MGU-H также способен работать в обратном режиме, обеспечивая мгновенный наддув ДВС, повышая мощность в критические моменты гонки, при условии достаточного заряда батареи. Однако, согласно новым регламентам Формулы-1, MGU-H будет исключен из спецификации двигателей с 2026 года, что потребует от команд существенной перестройки своих стратегий.

Второй MGU, MGU-K (Motor Generator UnitKinetic), интегрирован непосредственно в коробку передач. Он выполняет двойную функцию: подачу дополнительной мощности на задние колёса, увеличивая ускорение, и рекуперацию энергии при торможении. Эта энергия также накапливается в батарее, позволяя максимально эффективно использовать кинетическую энергию, которая иначе бы просто рассеивалась в виде тепла. В отличие от MGU-H, MGU-K сохранится в силовых установках 2026 года, подтверждая свою важность в гибридной архитектуре.

Аккумуляторная батарея, расположенная в моноблоке вместе с инверторами и силовой электроникой, состоит примерно из 200 отдельных литий-ионных ячеек типа 21700. Выбор именно этого типа ячеек связан с оптимальным соотношением энергоемкости, плотности мощности и срока службы.

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Все компоненты охлаждаются в едином контуре с использованием специальной диэлектрической охлаждающей жидкости, разработанной Petronas – титульным спонсором Mercedes. Критическим аспектом является диэлектрическая природа жидкости, которая предотвращает короткое замыкание в случае утечки в силовую электронику, обеспечивая надежную работу системы в экстремальных условиях гонок.

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Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 103
07.12.2024 
Фото:YouTube
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