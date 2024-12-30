Автомобильные коды регионов: как это работает

Автомобильные коды - ключ к определению региона регистрации транспортных средств

Автомобильные коды России — это цифровые обозначения на номерных знаках, которые отражают регион регистрации транспортного средства. Они состоят из двух или трех цифр. Система кодирования способствует упорядочению дорожного движения и облегчает административные процедуры.

Номерные знаки российских автомобилей включают три буквы, три цифры и код региона, например: А123ВС 77 RUS. Здесь "А123ВС" — это уникальный идентификатор автомобиля, "77" — код региона (в данном случае Москва), а "RUS" указывает на страну. Коды регионов чаще всего распределяются в алфавитном порядке, начиная с республик, затем идут края и области. Например, код 01 соответствует Республике Адыгея, 02 — Республика Башкортостан, а 31 — Белгородской области.

Некоторые регионы имеют необычные коды, полученные после объединений. Например, коды Забайкальского, Камчатского и Пермского краев появились после объединения с соседними областями. С момента появления новых регионов, таким как Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, были добавлены новые коды, такие как 82, 80 и 81.

Из-за большого числа автомобилей в крупных регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург, были введены дополнительные коды. Например, для Москвы существуют коды 97, 99, 177 и другие. Это необходимо, чтобы покрыть количество зарегистрированных автомобилей, так как каждая серия ограничена 1 726 272 автомобильными номерами.

С увеличением количества транспортных средств в России можно ожидать расширение системы кодирования. В регионах с высокой плотностью автомобилей будут вводиться новые коды, чтобы обеспечить удобство регистрации и учета транспортных средств.

Полный список кодов регионов здесь.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ТАСС