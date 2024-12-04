#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

На каких машинах предпочитают ездить сами китайцы

В КНР самыми популярными автобрендами стали BYD, Volkswagen и Toyota

В Китае по итогам 10 месяцев текущего года по объему продаж лидируют такие бренды, как BYD, Volkswagen, Toyota, Geely и Changan. В топ-10 лидеров вошли также Honda, Wuling, Mercedes-Benz, BMW и Chery.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новые поправки в Техрегламент: «свапать» моторы запретят

Что касается моделей, то самым популярным стал электрокар BYD Song (продано 402,5 тыс. единиц). Далее расположились BYD Qin Plus и Tesla Model Y. Кроссовер BYD Seagull занял четвертое место, на пятой строчке Nissan Sylphy.

В топ-10 также вошли Volkswagen Lavida, Toyota Corolla, BYD Yuan Plus, Volkswagen Passat и BYD Song Pro.

BYD Song
BYD Song

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: focus2move.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | BYD
Количество просмотров 16961
04.12.2024 
Фото:Unsplash | BYD
Поделиться:
Оцените материал:
0