На каких машинах предпочитают ездить сами китайцы

В КНР самыми популярными автобрендами стали BYD, Volkswagen и Toyota

В Китае по итогам 10 месяцев текущего года по объему продаж лидируют такие бренды, как BYD, Volkswagen, Toyota, Geely и Changan. В топ-10 лидеров вошли также Honda, Wuling, Mercedes-Benz, BMW и Chery.

Что касается моделей, то самым популярным стал электрокар BYD Song (продано 402,5 тыс. единиц). Далее расположились BYD Qin Plus и Tesla Model Y. Кроссовер BYD Seagull занял четвертое место, на пятой строчке Nissan Sylphy.

В топ-10 также вошли Volkswagen Lavida, Toyota Corolla, BYD Yuan Plus, Volkswagen Passat и BYD Song Pro.

BYD Song

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Источник: focus2move.com