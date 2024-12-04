Названы самые дорогие и самые дешевые запчасти для российских машин

В НАПИ перечислили три самые дорогие детали для Lada и УАЗа

В РФ оригинальные детали для моделей Lada и УАЗ за месяц подешевели на 0,6%, информирует Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Аналитики агентства составили перечень самых дорогих и дешевых комплектующих.

Самой дорогой запчастью стала задняя подвеска (стоимость 53,6 тыс. рублей). Далее идут задняя левая дверь (стоимость 26,3 тыс. рублей) и передние двери (25,5 тыс. левая и 25,3 тыс. правая).

Самые низкие цены – на передние стойки амортизатора (4,9 тыс. рублей), решетку радиатора (3,8 тыс. рублей) и стойки амортизатора задние (3,3 тыс. рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: НАПИ