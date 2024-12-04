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Названы сроки принятия поправок об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Депутат Крашенинников: штрафы за нарушение ПДД могут повысить уже в декабре

Депутаты ГД РФ могут принять поправки о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) до середины декабря, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он заметил, что профильный комитет вскоре рассмотрит предлагаемые поправки. После этого их могут принять до конца текущей сессии, которая продлится до середины декабря.

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При этом Крашенинников высказал мнение, что новые суммы штрафов «огромные».

Ранее сообщалось, что кабмин РФ подготовил законопроект об увеличении штрафов. Так, в 1,5 раза хотят поднять штрафы за наиболее распространенные нарушения ПДД, а скидку за их своевременную оплату предполагается уменьшить вдвое.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 318
04.12.2024 
Фото:Depositphotos
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