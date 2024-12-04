Названы сроки принятия поправок об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Депутат Крашенинников: штрафы за нарушение ПДД могут повысить уже в декабре

Депутаты ГД РФ могут принять поправки о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) до середины декабря, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он заметил, что профильный комитет вскоре рассмотрит предлагаемые поправки. После этого их могут принять до конца текущей сессии, которая продлится до середины декабря.

При этом Крашенинников высказал мнение, что новые суммы штрафов «огромные».

Ранее сообщалось, что кабмин РФ подготовил законопроект об увеличении штрафов. Так, в 1,5 раза хотят поднять штрафы за наиболее распространенные нарушения ПДД, а скидку за их своевременную оплату предполагается уменьшить вдвое.

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Источник: ТАСС